17:32 14.05.2026
Посольство не получало информации о пострадавших россиянах на Ambition

© AP Photo / Caroline BlumbergКруизный лайнер Ambition
Круизный лайнер Ambition. Архивное фото
  • Посольство во Франции не получало информации о возможных пострадавших гражданах России на лайнере Ambition, где произошла вспышка гастроэнтерита.
ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Посольство России во Франции не получало информации о возможных пострадавших гражданах РФ на лайнере Ambition, где произошла вспышка гастроэнтерита, сообщили РИА Новости в посольстве.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита. В связи с этим 1,7 тысячи человек на борту были помещены на карантин. В британской круизной компании Ambassador Cruise Line сообщили РИА Новости, что на лайнере Ambition зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа.
"В посольство просьб о помощи и информации о возможно пострадавших россиянах не поступало", - сообщили в посольстве.
Круизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции
Появились подробности о вспышке вируса на лайнере у берегов Франции
13 мая, 17:43
13 мая, 17:43
 
