Рейтинг@Mail.ru
Посол в Венгрии разъяснил главе МИД позицию России по ситуации на Украине - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 14.05.2026 (обновлено: 16:41 14.05.2026)
Посол в Венгрии разъяснил главе МИД позицию России по ситуации на Украине

Посол Станиславов: действия ВС РФ не направлены против мирного населения Украины

© Фото предоставлено Посольством РФ в ВенгрииПосол России в Венгрии Евгений Станиславов
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото предоставлено Посольством РФ в Венгрии
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Венгрии Евгений Станиславов разъяснил главе МИД Аните Орбан позицию России по ситуации на Украине.
  • Российская сторона подчеркнула, что действия ВС России не направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, а являются ответом на удары, наносимые ВСУ вглубь территории России.
  • На встрече также были изложены принципиальные подходы России к урегулированию украинского конфликта.
БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов разъяснил главе венгерского МИД Аните Орбан, что действия российских Вооруженных сил в украинском конфликте не направлены против украинского мирного населения и являются ответом на удары, наносимые ВСУ вглубь территории России, сообщила пресс-служба российского посольства в Будапеште.
Орбан в четверг заявила, что провела встречу со Станиславовым, на которой обсуждалась ситуация на Украине и позиция новых венгерских властей в этой связи.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Освистали по полной". На Западе высмеяли конфуз Мерца из-за Украины
Вчера, 16:12
"До сведения Орбан было доведено заявление минобороны России от 13 мая, в котором подчеркивается, что поражение наносилось исключительно по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении.
Российская сторона на встрече подчеркнула, что "действия ВС России не направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, являются не эскалацией конфликта, а ответом на массированные удары, наносимые ВСУ с использованием БПЛА вглубь территории России, сопровождающиеся жертвами среди мирного населения и поражением гражданской инфраструктуры".
Главе венгерского МИД на встрече также изложили "принципиальные подходы к урегулированию украинского конфликта" со стороны России.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Полянский: Запад трактует гуманность России на Украине как слабость
Вчера, 14:06
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала