Посол в Венгрии разъяснил главе МИД позицию России по ситуации на Украине

БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов разъяснил главе венгерского МИД Аните Орбан, что действия российских Вооруженных сил в украинском конфликте не направлены против украинского мирного населения и являются ответом на удары, наносимые ВСУ вглубь территории России, сообщила пресс-служба российского посольства в Будапеште.
Орбан в четверг заявила, что провела встречу со Станиславовым, на которой обсуждалась ситуация на Украине и позиция новых венгерских властей в этой связи.
"До сведения Орбан было доведено заявление минобороны России от 13 мая, в котором подчеркивается, что поражение наносилось исключительно по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также по местам сборки, хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении.
Российская сторона на встрече подчеркнула, что "действия ВС России не направлены против мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, являются не эскалацией конфликта, а ответом на массированные удары, наносимые ВСУ с использованием БПЛА вглубь территории России, сопровождающиеся жертвами среди мирного населения и поражением гражданской инфраструктуры".
Главе венгерского МИД на встрече также изложили "принципиальные подходы к урегулированию украинского конфликта" со стороны России.