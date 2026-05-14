Более 400 позиций на Портале поставщиков связали с Единым каталогом товаров

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 400 позиций на столичном Портале поставщиков связали с Единым каталогом конкретных товаров (ЕККТ) — государственным справочником продукции, созданным в рамках Концепции развития закупок малого объема, сообщил заместитель руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Александр Зинин.

Заявление прозвучало на XXI Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ".

"Единый каталог конкретных товаров создан в рамках Концепции развития закупок малого объема на период до 2027 года. Это государственный справочник продукции с привязкой к определенным товарным знакам, маркам и моделям. В ходе эксперимента удалось сопоставить и связать более 400 позиций в каталоге Портала поставщиков с ЕККТ. Это дает возможность находить их по единому коду в обоих каталогах и за счет унификации делает процесс закупок малого объема более удобным", - отметил Зинин, его слова приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что в результате было проведено 140 котировочных сессий с использованием позиций ЕККТ, по итогам которых заключен 191 контракт на 26 миллионов рублей.

"Использование в описании продукции позиций ЕККТ при проведении котировочных сессий не привело к снижению показателей их конкурентности и эффективности", — подчеркнул заместитель руководителя ведомства.

Оператором ЕККТ является АО "Единый каталог товаров, работ и услуг". Эксперимент проводился в соответствии с распоряжением правительства РФ и методическими рекомендациями Минпромторга РФ.

Международный форум-выставка "Госзаказ" проходит с 13 по 15 мая в инновационном центре "Сколково". В этом году главными темами стали технологическое лидерство в ключевых секторах экономики, особенности внедрения передовых технологий в различных сферах, совершенствование системы государственных, муниципальных и корпоративных закупок, применение национального режима и ряд других.