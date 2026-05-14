В Аргентине порт проверят на наличие переносчиков хантавируса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Научная миссия будет направлена в порт отплытия круизного лайнера Hondius на аргентинском острове Огненная Земля в поисках грызунов, переносящих хантавирус, сообщил глава местной эпидемиологической службы Хуан Петрина.

Власти туристического города Ушуая на Огненной Земле, откуда 1 апреля отплыл круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отрицают, что порт является источником заражения первого пассажира. По данным местных властей, хантавирус отсутствовал в провинции с тех пор, как 30 лет назад стало обязательным его распознавание.