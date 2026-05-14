Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что западные спонсоры Киева не замечают преступлений режима Владимира Зеленского и его трансформацию в полноценную диктатуру.
ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Западные спонсоры Киева не намерены замечать преступлений режима Владимира Зеленского и его трансформацию в полноценную диктатуру, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Как указал российский дипломат, только по официальным данным число заведенных на Украине уголовных дел против священников УПЦ уже превысило 170.
"Хоть кто-то из здесь присутствующих представителей европейских государств хотя бы раз затронул эту тему? Ответ очевиден – преступления режима Зеленского и его трансформацию в полноценную диктатуру… его западные спонсоры замечать не намерены", - сказал Полянский на постсовете ОБСЕ в четверг.