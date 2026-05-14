Эксперт оценил шансы найти в тайге следы Усольцевых после схода снега

03:03 14.05.2026
© Фото : Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
  • По мнению опытного походника Александра Трепукова, найти следы семьи после схода снега будет сложно из-за особенностей тайги в этот период.
  • Он рассказал, что когда сходит снег, все вокруг становится серым и начинает сливаться.
КРАСНОЯРСК, 14 мая – РИА Новости. Следы пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых будет сложно обнаружить после схода снежного покрова, таким мнением с РИА Новости поделился опытный походник Александр Трепуков.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. В апреле сообщалось, что сотрудники различных служб и волонтеры возобновят поиск Усольцевых на местности сразу, как только сойдет снег.
Экс-следователь рассказал, какой способ может помочь в поисках Усольцевых
25 апреля, 02:52
"Я сам хожу в тайгу в разное время года. Когда сходит снег после зимы, все вокруг серое, сливается. Естественно, что после схода покрова картина меняется, совсем не то, что было осенью. Тяжело будет найти следы", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых - двое взрослых и их пятилетняя дочь - пропала во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.
Сын пропавшей Усольцевой озвучил, что могло произойти с его семьей
4 апреля, 03:21
 
