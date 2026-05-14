Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 21-й бригады ВСУ доукомплектованы колумбийскими наемниками.
- Колумбийские наемники переброшены на украинские позиции в район Большой Рыбицы, но не получают обеспечения.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Подразделения 21-й бригады ВСУ доукомплектованы колумбийскими наемниками, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подразделения 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ доукомплектованы колумбийскими наемниками", - сообщил источник.
По его словам, данный контингент был переброшен на украинские позиции в район Большой Рыбицы, однако не получает обеспечения.
Ранее стало известно, что воинские части на Украине за свой счет доставляли наемников из нескольких стран в ВСУ, о чем сообщил РИА Новости пророссийский хакер PalachPro, которому удалось взломать базу данных военкоматов Киевской области.
