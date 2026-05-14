20:10 14.05.2026
Свыше 6 тысяч подъездов обследуют для ремонтных работ в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Иванов
Подъезд жилого дома
Подъезд жилого дома
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 6 тысяч подъездов в порядка 1,7 тысячи домах запланировали обследовать в течение месяца в Подмосковье инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты приступили к ежегодным обходам подъездов многоквартирных домов (МКД) для формирования адресного перечня ремонтных работ на 2027 год в рамках губернаторской программы "Мой подъезд".
Основная цель – выявление объектов, нуждающихся в первоочередном ремонте.
В список вошли подъезды по следующим критериям: дома старше 2012 года, отсутствие запланированного капитального ремонта, прошло более пяти лет с момента предыдущего ремонта, учет количества обращений жителей. Проверять будут входную группу, полы, окна, освещение, почтовые ящики, а также стены.
Все собранные данные обработает ИИ на базе специального программного обеспечения. Полученные результаты проанализируют специалисты.
Обязательным условием для начала работ также остается проведение общего собрания собственников.
 
