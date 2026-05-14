Выпуск сыра в Подмосковье вырос более чем в 1,5 раза за пять лет

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выпуск сыра в Подмосковье вырос на 156% за последние пять лет, то есть более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Мы видим стабильный рост отрасли и спрос на отечественную продукцию. В Московской области работают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства – всего более 100 производителей", – рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что развитие поддерживают инфраструктурные проекты, направленные на импортозамещение и углубление переработки.

"Например, в Дмитровском округе формируется агропарк кластерного типа “Сырная долина”, рассчитанный на выпуск более 18 тысяч тонн сыра и свыше 14 тысяч тонн сухой сыворотки в год. Отдельное внимание уделяется автоматизации производственных процессов", – отметил Мосин.