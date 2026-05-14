14:21 14.05.2026 (обновлено: 17:59 14.05.2026)
Выпуск сыра в Подмосковье вырос более чем в 1,5 раза за пять лет

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выпуск сыра в Подмосковье вырос на 156% за последние пять лет, то есть более чем в 1,5 раза, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Мы видим стабильный рост отрасли и спрос на отечественную продукцию. В Московской области работают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства – всего более 100 производителей", – рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что развитие поддерживают инфраструктурные проекты, направленные на импортозамещение и углубление переработки.
"Например, в Дмитровском округе формируется агропарк кластерного типа “Сырная долина”, рассчитанный на выпуск более 18 тысяч тонн сыра и свыше 14 тысяч тонн сухой сыворотки в год. Отдельное внимание уделяется автоматизации производственных процессов", – отметил Мосин.
Предприятия региона выпускают широкий ассортимент: от твердых и полутвердых сыров длительного созревания до мягких сортов – моцареллы, рикотты, страчателлы. Параллельно активно растет производство крафтовых фермерских сыров. Подмосковные сыры представлены в федеральных торговых сетях и фирменной рознице, а также пользуются спросом на внешних рынках.
 
