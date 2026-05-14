Почти 200 млн рублей направят на подготовку Сургутского района к зиме

СУРГУТ, 14 мая – РИА Новости. Почти 200 миллионов рублей направят на подготовку инфраструктуры Сургутского района Югры к следующей зиме, объекты для ремонта уже определены, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Подготовка инфраструктуры к следующей зиме стартует после окончания отопительного сезона. На данный момент на нее предусмотрено 195,8 миллиона рублей. Из них 122,1 миллиона рублей – средства местного бюджета, еще порядка 73,7 миллиона рублей – из региональной казны", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

Глава Сургутского района отметил, что капитальный ремонт запланирован на 13 объектах. В частности, в Лянторе отремонтируют канализационную насосную станцию, в Сайгатиной обновят резервуары для чистой воды и заменят трубопровод. В Ульт-Ягуне и Тром-Агане приведут в порядок оборудование котельных.

"Также в пяти поселениях обновят участки сетей тепловодоснабжения и водоотведения, работы пройдут в Федоровском, Нижнесортымском, Ульт-Ягуне, Угуте и Русскинской. Кроме того, предстоит заменить около 1,8 километров инженерных сетей", - добавил Трубецкой.