Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил отечественные предприятия за поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 14.05.2026 (обновлено: 15:15 14.05.2026)
Путин поблагодарил отечественные предприятия за поддержку бойцов СВО

Путин поблагодарил предприятия за гуманитарную поддержку бойцов СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин на десятом съезде Союза машиностроителей России поблагодарил отечественные предприятия за гуманитарную поддержку бойцов СВО.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил отечественные предприятия за гуманитарную поддержку бойцов специальной военной операции.
«
"Хочу отдельно поблагодарить отечественные предприятия, Союз машиностроителей, сейчас Сергей Викторович (Чемезов, гендиректор "Ростеха", председатель Союза машиностроителей - ред.) тоже об этом сказал, за гуманитарную поддержку наших бойцов, а также за помощь гражданам в приграничных регионах, которые оказались в сложной ситуации", - сказал Путин в ходе съезда Союза машиностроителей России.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Путин рассказал о применении комплексов с неядерными ракетами в ходе СВО
13 мая, 16:36
 
Владимир ПутинРоссияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала