Путин поблагодарил отечественные предприятия за поддержку бойцов СВО

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил отечественные предприятия за гуманитарную поддержку бойцов специальной военной операции.
"Хочу отдельно поблагодарить отечественные предприятия, Союз машиностроителей, сейчас Сергей Викторович (Чемезов, гендиректор "Ростеха", председатель Союза машиностроителей - ред.) тоже об этом сказал, за гуманитарную поддержку наших бойцов, а также за помощь гражданам в приграничных регионах, которые оказались в сложной ситуации", - сказал Путин в ходе съезда Союза машиностроителей России.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.