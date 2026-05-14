"Почта России" стала логистическим партнером Портала поставщиков

"Мы запускаем информационный обмен между порталом поставщиков и "Почтой России". Это нововведение будет особенно полезным для предпринимателей, не имеющих собственных логистических структур, а также для заказчиков из отдаленных регионов. При заключении сделки на площадке поставщики смогут перейти на ресурс "Почты России" и организовать доставку своего товара со склада в любую точку страны. Это позволит не тратить время на поиск логистического оператора, а вместо этого участвовать в новых закупках и развивать бизнес. Следить за статусом отправления можно будет непосредственно на портале поставщиков", — приводит слова Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.