"Почта России" стала логистическим партнером Портала поставщиков

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Работающие на портале поставщиков предприниматели смогут экономить время на поиск логистического оператора и следить за статусом отправления через "Почту России" в удобном интерфейсе, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Соответствующее соглашение было подписано в рамках XXI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ".
"Мы запускаем информационный обмен между порталом поставщиков и "Почтой России". Это нововведение будет особенно полезным для предпринимателей, не имеющих собственных логистических структур, а также для заказчиков из отдаленных регионов. При заключении сделки на площадке поставщики смогут перейти на ресурс "Почты России" и организовать доставку своего товара со склада в любую точку страны. Это позволит не тратить время на поиск логистического оператора, а вместо этого участвовать в новых закупках и развивать бизнес. Следить за статусом отправления можно будет непосредственно на портале поставщиков", — приводит слова Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент, обеспечивающий взаимодействие государственных заказчиков и представителей бизнеса. Каждый день на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. На ресурсе работают более 400 тысяч предпринимателей и свыше 60 тысяч государственных и муниципальных заказчиков.
Функциональным заказчиком портала выступает московский департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий города Москвы.
Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".
XXI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" проходит 13-15 мая в инновационном центре "Сколково". РИА Новости выступает информационным партнером форума.