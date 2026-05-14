Петраков: в Москве работает более 60 производителей детских товаров

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В столице работает свыше 60 предприятий, которые производят товары для детей, они выпускают широкий ассортимент продукции – от игрушек и одежды до специализированного питания и образовательных наборов, заявил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владимир Петраков.

Заявление прозвучало на Конгрессе индустрии детских товаров в ходе стратегической дискуссии "Регионы роста: стандарты инфраструктуры детства — масштабирование и индустриальная кооперация".

Петраков добавил, что в Москве сформирована развитая и эффективная промышленная экосистема по производству товаров для детей.

"В Москве сегодня работает свыше 60 предприятий, которые выпускают практически все, что нужно ребенку с самого рождения. Это игрушки и развивающие наборы, школьная и спортивная форма, обувь, книги, канцелярия, музыкальные инструменты, товары для творчества и, конечно, полноценные линейки детского питания. Для поддержки производителей действует более 20 мер. В их числе — компенсация процентов по инвестиционным кредитам и налоговые преференции, которые бизнес получает благодаря специальным статусам", — приводит его слова пресс-служба ДИПП.

Также Москва реализует контракт с гарантией сбыта на поставку детского питания для молочно-раздаточных пунктов: молока, соков, фруктовых, овощных, мясных и мясо-растительных пюре, каш, творога, кефира и сухих смесей.

Заместитель руководителя ДИПП подчеркнул, что одним из ключевых инструментов сферы детских товаров стала утвержденная межведомственная "дорожная карта". Она определяет вектор движения отрасли и объединяет усилия нескольких органов исполнительной власти Москвы по развитию индустрии детских товаров столицы.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что на данный момент московские детские бренды показывают позитивный рост и по праву пользуются популярностью у семей с детьми. Следующий шаг, который синхронизирует поддержку московских производителей с закупками для учреждений образования и культуры, – практический кейс для использования в других регионах, стремящихся к увеличению производства товаров для детей на своих территориях.

Кроме того, участники дискуссии обсудили, как синхронизировать меры социальной поддержки семей с развитием отечественной промышленности. Рассматривались региональные практики формирования госзаказа и стимулирования спроса на российские товары, системные барьеры, а также потенциал проектов, формирующих у детей культурный код через знакомство с национальными традициями производства.

Конгресс индустрии детских товаров является главной площадкой для диалога и взаимодействия между бизнесом, государственной властью и научно-экспертным сообществом. Организаторами выступают Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. В рамках экспозиции предприятия Москвы представили свои разработки и продукцию. Например, детскую обувь и одежду, интерактивное и робототехническое оборудование, развивающие игры и игрушки, наборы для творчества и образовательные модули, товары для новорожденных, а также гигиенические средства.