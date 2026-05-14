Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 14.05.2026
В Петербурге дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее

В Петербурге дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее на детской площадке

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкВид на Литейный проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Литейный проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Вид на Литейный проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на детской площадке взорвалась игрушка с петардой внутри.
  • Инцидент произошел на проспекте Маршала Блюхера, 55 в 20:40 по московскому времени, никто не пострадал.
  • Глава районной администрации Андрей Хорт сообщил, что по камерам видеонаблюдения было установлено: причиной взрыва стала детская шалость, и пообещал, что родителей детей ждет воспитательная беседа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, их родителей ждет воспитательная беседа, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт.
Как написал Хорт в своем канале на платформе "Макс", в 20.40 мск на детской площадке на проспекте Маршала Блюхера, 55 взорвалась, предположительно, детская игрушка. Никто не пострадал, на место происшествия прибыли оперативные службы.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Петербурге школьница пострадала из-за петарды, взорванной на уроке
14 апреля, 14:45
Впоследствии по камерам видеонаблюдения было установлено, что причиной инцидента стала детская шалость, уточнил Хорт позднее.
"По камерам "Безопасного города" оперативно установили, что детская шалость наделала много шуму. В прямом и переносном смысле. На видео видно, что дети засунули в игрушку петарду, подожгли и убежали", - рассказал глава районной администрации, опубликовав соответствующее видео.
На видео петарда срабатывает на уже опустевшей детской площадке
Чиновник пообещал, что родителей детей ждёт воспитательная беседа.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В Орехово-Зуево мальчик остался без фаланги пальца из-за взрыва петарды
12 апреля, 20:19
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала