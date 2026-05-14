Вид на Литейный проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото

В Петербурге дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на детской площадке взорвалась игрушка с петардой внутри.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, их родителей ждет воспитательная беседа, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт.

Как написал Хорт в своем канале на платформе " Макс ", в 20.40 мск на детской площадке на проспекте Маршала Блюхера, 55 взорвалась, предположительно, детская игрушка. Никто не пострадал, на место происшествия прибыли оперативные службы.

Впоследствии по камерам видеонаблюдения было установлено, что причиной инцидента стала детская шалость, уточнил Хорт позднее.

"По камерам "Безопасного города" оперативно установили, что детская шалость наделала много шуму. В прямом и переносном смысле. На видео видно, что дети засунули в игрушку петарду, подожгли и убежали", - рассказал глава районной администрации, опубликовав соответствующее видео.

На видео петарда срабатывает на уже опустевшей детской площадке