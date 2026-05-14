В Петербурге на "Северной верфи" заложили фрегат "Адмирал флота Громов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Громов" заложили на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности... Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы", - сказал на церемонии закладки главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев

По традиции к элементу килевого набора будущего фрегата прикрепили закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки.

В торжественной церемонии закладки фрегата также приняла участие дочь Феликса Громова – Владислава Громова.

Это девятый корабль для ВМФ России, строящийся по проекту Северного проектно-конструкторского бюро ОСК на Северной верфи

РФ. Новый фрегат назван в честь выдающегося советского и российского военно-морского начальника Феликса Громова (1937-2021) ‒ первого главнокомандующего ВМФ России и первого в Российской Федерации, кому присвоено персональное высшее корабельное звание высшего офицерского состава ВМФ РФ ‒ адмирал флота (1996).В разные годы он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, "За военные заслуги", Октябрьской Революции, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" второй и третьей степени, а также медалями СССР

Корабли проекта 22350 предназначены для решения широкого спектра задач в дальней морской и океанской зоне. Вооружение фрегатов позволяет обеспечивать противовоздушную оборону другим кораблям, поддержку десанта, наносить удары по различным наземным и морским целям, осуществлять противолодочную оборону. Кроме того, на фрегате есть вертолетная палуба, на которой могут размещаться верт олёты Ка-27 в различном исполнении. Фрегат "Адмирал флота Громов" — многоцелевой надводный боевой корабль, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты "Циркон".