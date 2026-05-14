Песков усомнился в праве голоса политиков в Прибалтике

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне отставки кабмина Латвии усомнился, что в странах Прибалтики сейчас могут получить право голоса политики, выступающие за диалог с Россией.
"Прибалтика насквозь поражена этой бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там сейчас могут иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией", - сказал Песков Первому каналу, комментируя отставку правительства Латвии и риски того, что на смену в кабмин придут политики, проводящие еще более русофобский курс.