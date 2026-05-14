МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским пришел к власти на волне собственных обещаний остановить войну, но они сделали совсем обратное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это режим, который пришел к власти во главе с Зеленским на волне собственных обещаний не допустить продолжения войны и остановить войну. Они сделали совсем обратное, они ввергли свою страну в катастрофу", - сказал Песков Первому каналу.