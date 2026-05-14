Песков назвал США единственными посредниками по Украине

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Посредниками в украинском урегулировании сейчас являются фактически только США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фактически пока посредниками и являются только Соединенные Штаты. Это рабочий процесс, рабочий формат", - сказал Песков, комментируя участие Вашингтона в процессе украинского урегулирования.