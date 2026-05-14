15:12 14.05.2026 (обновлено: 15:22 14.05.2026)
Песков назвал дело Ермака вопросом киевского режима и того, кто давал ему деньги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что дело Андрея Ермака не является вопросом повестки дня Кремля.
  • Он добавил, что это вопрос киевского режима и того, кто давал ему деньги.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака - это не вопрос повестки дня Кремля, это вопрос киевского режима и того, кто давал ему деньги, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Особо не следим. Это не вопрос нашей повестки... Если действительно судом будет доказано, что это коррупция, - это вопрос, наверное, самого киевского режима и вопрос тех, кто давал ему деньги. То есть, чьи деньги разворовали", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за уголовным преследованием Андрея Ермака и как оценивают ситуацию в целом.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
