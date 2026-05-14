Богомаз и Гладков показали свою эффективность, заявил Песков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей. Временно исполняющими обязанности глав регионов президент назначил Егора Ковальчука и Александра Шуваева.
"Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора (Белгородской и Брянской областей - ред.) много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, Песков уточнил, что у Кремля не было претензий к их работе.