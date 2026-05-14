Тайвань, Иран и торговля. Си Цзиньпин и Трамп обсудили самые острые темы

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Си Цзиньпин и Трамп провели первые за девять лет переговоры в Китае.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и глава Белого дома Дональд Трамп провели первые за девять лет переговоры в Пекине.



Они обсудили наиболее острые вопросы двусторонних отношений, среди которых независимость Тайваня, ситуация в Ормузском проливе и вокруг Ирана, торговые войны и перспективы сотрудничества США и Китая.

Проблема Тайваня

В начале встречи Си указал на невозможность мира в Тайваньском проливе при суверенитете Тайбэя

« "Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы", — подчеркнул он.

Китайский лидер обратил внимание, что вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США . Неверный подход Вашингтона к нему может поставить отношения двух стран в крайне опасное положение.

Присутствовавший на встрече министр финансов Скотт Бессент уточнил, что Трамп по итогам переговоров озвучит свою позицию по Тайваню.

Будущее Ближнего Востока

Затем лидеры затронули конфликт между США и Ираном. Как утверждает Белый дом, Си заявил об интересе к американской нефти из-за сложной ситуации в Ормузском проливе

« "Председатель Си ясно обозначил позицию Китая против милитаризации пролива и любых попыток взимать плату за его использование", — рассказали представители Вашингтона по итогам встречи.

Политики достигли понимания, что этот маршрут должен оставаться открытым, в том числе для поставок энергоносителей.

Председатель КНР также якобы согласился с Трампом, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Особенные отношения

ловушки Фукидида ". Кроме того, политики обсудили сотрудничество Пекина и Вашингтона. Си предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей, и призвал избежать "".

« "В условиях потрясений и неопределенности сегодняшнего мира отношения Китая и США затрагивают интересы более восьми миллиардов человек во всем мире. Мы должны совместно нести эту историческую ответственность и направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу", — отметил он.

Трамп согласился с ним и назвал отношения двух стран одними из самых значимых в мировой истории. Он уточнил, что привез в Китай большую делегацию бизнесменов , которые хотят выйти на местный рынок.

« "Они собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю, и они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса, и с нашей стороны это будет на полностью взаимной основе", — заявил глава Белого дома.

Си пояснил, что компании из Штатов получат больше возможностей для работы в КНР. Он призвал расширять сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, туризме, улучшить связь между военными двух стран.