Тайвань, Иран и торговля. Си Цзиньпин и Трамп обсудили самые острые темы

- Си Цзиньпин и Трамп провели первые за девять лет переговоры в Китае.
- Они обсудили наиболее острые вопросы, включая независимость Тайваня, ситуацию в Ормузском проливе и вокруг Ирана и перспективы сотрудничества Пекина и Вашингтона.
- Председатель КНР предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей.
- Си отметил, что компании из Штатов получат больше возможностей для работы на местном рынке.
Они обсудили наиболее острые вопросы двусторонних отношений, среди которых независимость Тайваня, ситуация в Ормузском проливе и вокруг Ирана, торговые войны и перспективы сотрудничества США и Китая.
Проблема Тайваня
"Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы", — подчеркнул он.
Будущее Ближнего Востока
"Председатель Си ясно обозначил позицию Китая против милитаризации пролива и любых попыток взимать плату за его использование", — рассказали представители Вашингтона по итогам встречи.
Особенные отношения
"В условиях потрясений и неопределенности сегодняшнего мира отношения Китая и США затрагивают интересы более восьми миллиардов человек во всем мире. Мы должны совместно нести эту историческую ответственность и направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу", — отметил он.
"Они собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю, и они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса, и с нашей стороны это будет на полностью взаимной основе", — заявил глава Белого дома.