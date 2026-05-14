Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин и Трамп обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 14.05.2026 (обновлено: 08:01 14.05.2026)

Си Цзиньпин и Трамп обсудили двусторонние отношения

© AP Photo / Kenny HolstonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Kenny Holston
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
  • Китайский лидер подчеркнул, что общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим для их отношений.
  • Глава Белого дома подтвердил намерение вести бизнес с КНР на взаимной основе.
ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, беседа длилась более двух часов.
«
"От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками", — сказал китайский лидер в начале встречи.
Рукопожатие Си Цзиньпина и Трампа - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя
05:56
По его словам, общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим для их отношений. Си Цзиньпин также предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей. Председатель КНР указал и на невозможность мира в Тайваньском проливе при независимости Тайбэя.
В свою очередь, Трамп поблагодарил китайского коллегу за прием и назвал свой визит честью.
«
"У нас все получалось, когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, а вы звонили мне, и когда у нас возникала проблема, люди не знали об этом. Когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро <...> Нас ждет фантастическое совместное будущее. <...> Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", — отметил президент.
Политик также подчеркнул, что США намерены вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе. При этом, добавил Трамп, он привез с собой крупнейших предпринимателей мира для обсуждения перспектив сотрудничества.
Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром на площади у восточного входа в Дом народных собраний.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
США не стремятся сдерживать развитие Китая, заявил Рубио
06:29
После переговоров лидеры двух стран примут участие в официальном банкете в 18:00.
Глава Белого дома 13-15 мая находится в Поднебесной с государственным визитом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лучшего шанса может не быть. Трамп едет на переговоры в Китай без козырей
Вчера, 08:00
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала