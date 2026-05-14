Си Цзиньпин и Трамп обсудили двусторонние отношения

© AP Photo / Kenny Holston Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Китайский лидер подчеркнул, что общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим для их отношений.

Глава Белого дома подтвердил намерение вести бизнес с КНР на взаимной основе.

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. В Доме народных собраний в Пекине прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, беседа длилась более двух часов.

« "От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками", — сказал китайский лидер в начале встречи.

По его словам, общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим для их отношений. Си Цзиньпин также предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей. Председатель КНР указал и на невозможность мира в Тайваньском проливе при независимости Тайбэя.

В свою очередь, Трамп поблагодарил китайского коллегу за прием и назвал свой визит честью.

« "У нас все получалось, когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, а вы звонили мне, и когда у нас возникала проблема, люди не знали об этом. Когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро <...> Нас ждет фантастическое совместное будущее. <...> Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", — отметил президент.

Политик также подчеркнул, что США намерены вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе. При этом, добавил Трамп, он привез с собой крупнейших предпринимателей мира для обсуждения перспектив сотрудничества.

Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром на площади у восточного входа в Дом народных собраний.

После переговоров лидеры двух стран примут участие в официальном банкете в 18:00 .