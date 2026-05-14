03:30 14.05.2026
В России изменился порядок назначения военных пенсий

Участникам боевых действий сутки службы будут считать за два или три дня

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России изменился порядок назначения военных пенсий для участников боевых действий и контртеррористических операций.
  • Один день участия добровольца в боевых действиях будет засчитан в выслугу лет за три дня, а выполнение задач в составе добровольческих формирований — за два дня.
  • Военным прокурорам засчитают время приостановленной службы в прокуратуре, если она была связана с военной службой по мобилизации или контрактом, а также с участием в выполнении задач Вооруженных сил РФ или Росгвардии.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Добровольцам, которые участвовали в контртеррористических операциях или боевых действиях, при назначении пенсий за выслугу лет зачтут один день такой службы как два или три дня, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Изменения коснутся военных и тех, кто служил в органах внутренних дел, противопожарной службе, учреждениях уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Теперь в выслугу лет для назначения военных пенсий им засчитают и время выполнения задач в составе добровольческих формирований. При этом в ряде случаев периоды такой службы учтут в льготном порядке.
Так, при непосредственном участии добровольца в боевых действиях, один день будет засчитан в выслугу лет за три дня. Так же засчитают и время непрерывного нахождения на лечении в госпиталях при ранении, контузии, увечье или заболевании в связи с участием в боевых действиях.
Один день выполнения задач в составе добровольческих формирований засчитают за два дня, если речь идет о выполнении задач контртеррористических операций на территориях, где введен правовой режим КТО, - но не ранее дня введения и не позднее дня отмены этого режима. Аналогичным образом учтут и время лечения, если доброволец был ранен или получил увечье при выполнении задач.
Кроме того, уточнен порядок учета выслуги лет для назначения пенсий военным прокурорам. Им засчитают время, когда служба в органах прокуратуры была приостановлена на время военной службы по мобилизации или по контракту, заключенному в период мобилизации или военного положения. Также учтут и период приостановки службы в органах прокуратуры, если работник в это время как доброволец участвовал в выполнении задач Вооруженных сил РФ или Росгвардии.
