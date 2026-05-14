Стал известен средний размер социальной пенсии в России​

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в апреле 2026 года составил более 16,5 тысяч рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.