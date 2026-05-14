Рейтинг@Mail.ru
Стал известен средний размер социальной пенсии в России​ - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 14.05.2026
Стал известен средний размер социальной пенсии в России​

РИА Новости: средняя социальная пенсия в апреле выросла на тысячу рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыплата пенсии в одном из отделений "Почты России"
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер социальной пенсии в России в апреле 2026 года составил более 16,5 тысяч рублей.
  • За год сумма социальной пенсии выросла примерно на тысячу рублей.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в апреле 2026 года составил более 16,5 тысяч рублей, за год сумма выросла примерно на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 апреля 2026 года социальная пенсия работающих и неработающих граждан составила в среднем 16 583 рубля. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 15 520 рублей.
Работающим получателям социальной пенсии по состоянию на 1 апреля в среднем выплачивают 12 355 рублей, а неработающим - 16 986 рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Экономист рассказала, какой будет пенсия при отсутствии трудового стажа
6 мая, 03:02
 
ОбществоРоссияПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала