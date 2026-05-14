Здоровым пассажирам разрешили покидать лайнер, где вспыхнул гастроэнтерит

ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Пассажирам лайнера Ambition, где произошла вспышка гастроэнтерита, разрешили покидать судно при отсутствии у них симптомов заболевания, сообщила префектура французского департамента Жиронда.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита. В связи с этим 1,7 тысячи человек на борту были помещены на карантин. В британской круизной компании Ambassador Cruise Line сообщили РИА Новости, что на лайнере Ambition зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа.
"Снятие запрета на сход (с судна – ред.) будет применяться к лицам без симптомов", - говорится в коммюнике префектуры.
Результаты анализов, проведенных в университетской больнице Бордо, подтвердили, что на борту лайнера произошла вспышка гастроэнтерита, которая была вызвана норовирусом. На настоящий момент тяжелых случаев заболевания не зафиксировано, сообщили власти.
Отмечается, что больные продолжат оставаться в изоляции, а на борту также усилят санитарно-профилактические меры.
Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, в результате чего у заболевшего может быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего заболевание вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.