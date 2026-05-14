Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, можно ли заменить российский паспорт за границей - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 14.05.2026
Юрист рассказала, можно ли заменить российский паспорт за границей

РИА Новости: заменить паспорт гражданина за границей нельзя

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заменить паспорт гражданина РФ за границей нельзя, выдают и заменяют его только в России.
  • Заявление на замену паспорта можно подать через «Госуслуги», но получить паспорт можно только лично, либо через опекуна, либо с выездом сотрудника на дом.
  • Россиянин, постоянно проживающий за границей, может получить внутренний паспорт РФ без места жительства в стране, обратившись в МВД по месту фактического пребывания и предъявив загранпаспорт РФ.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заменить паспорт гражданина РФ за границей нельзя, выдают и заменяют его только в России, рассказала РИА Новости юрист, руководитель аппарата Ассоциации юристов России, председатель комиссии АЮР по поддержке и защите прав соотечественников Анастасия Милютина.
"Даже если гражданин давно живет за рубежом, для замены все равно нужно приехать в Россию. Заявление можно подать через "Госуслуги", но получить паспорт - только лично, либо через опекуна, если человек недееспособен, или с выездом сотрудника на дом, в больницу при проблемах со здоровьем", - уточнила она.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Госдуме предложили упростить восстановление паспорта при ошибке
01:50
Эксперт также отметила, что если россиянин, постоянно проживающий за границей, приехал в Россию, то главный документ, удостоверяющий его личность, - это загранпаспорт РФ. Юрист добавила, что именно по этому документу можно оформить временную регистрацию без российского паспорта.
Кроме того, продолжила она, такой гражданин вправе получить внутренний паспорт РФ даже без места жительства в стране. Для этого нужно обратиться в МВД по месту фактического пребывания и предъявить загранпаспорт РФ, заключила Милютина.
Сотрудник Пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Госдуме предложили менять паспорт после 60 лет
18 апреля, 02:18
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала