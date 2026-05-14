Юрист рассказала, можно ли заменить российский паспорт за границей

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заменить паспорт гражданина РФ за границей нельзя, выдают и заменяют его только в России, рассказала РИА Новости юрист, руководитель аппарата Ассоциации юристов России, председатель комиссии АЮР по поддержке и защите прав соотечественников Анастасия Милютина.
"Даже если гражданин давно живет за рубежом, для замены все равно нужно приехать в Россию. Заявление можно подать через "Госуслуги", но получить паспорт - только лично, либо через опекуна, если человек недееспособен, или с выездом сотрудника на дом, в больницу при проблемах со здоровьем", - уточнила она.
Эксперт также отметила, что если россиянин, постоянно проживающий за границей, приехал в Россию, то главный документ, удостоверяющий его личность, - это загранпаспорт РФ. Юрист добавила, что именно по этому документу можно оформить временную регистрацию без российского паспорта.
Кроме того, продолжила она, такой гражданин вправе получить внутренний паспорт РФ даже без места жительства в стране. Для этого нужно обратиться в МВД по месту фактического пребывания и предъявить загранпаспорт РФ, заключила Милютина.
