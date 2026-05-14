Юрист рассказала, можно ли заменить российский паспорт за границей

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заменить паспорт гражданина РФ за границей нельзя, выдают и заменяют его только в России, рассказала РИА Новости юрист, руководитель аппарата Ассоциации юристов России, председатель комиссии АЮР по поддержке и защите прав соотечественников Анастасия Милютина.

"Даже если гражданин давно живет за рубежом, для замены все равно нужно приехать в Россию . Заявление можно подать через "Госуслуги", но получить паспорт - только лично, либо через опекуна, если человек недееспособен, или с выездом сотрудника на дом, в больницу при проблемах со здоровьем", - уточнила она.

Эксперт также отметила, что если россиянин, постоянно проживающий за границей, приехал в Россию, то главный документ, удостоверяющий его личность, - это загранпаспорт РФ. Юрист добавила, что именно по этому документу можно оформить временную регистрацию без российского паспорта.