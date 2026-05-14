Армения не намерена спорить с Россией, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Армения не намерена вступать в спор с Россией, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, оппозиция якобы делает всё, чтобы между Арменией и Россией возникли эскалация и споры.
"Мы не будем спорить с Россией. Во-первых, потому, что это не наш масштаб. Мы маленькая, скромная страна. Это не наша задача, масштаб, цель. С другой стороны - мы члены ЕАЭС, давайте это тоже не забывать", - сказал Пашинян.