ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не позволил сторонникам разрезать торт в форме карты Армении.

"Не надо разрезать. Это может вызвать разные толкования. Я не могу разрезать этот торт. Со всем уважением, я прошу не печь торт в форме карты Армении", - сказал армянский премьер.