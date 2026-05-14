Рейтинг@Mail.ru
Пашинян не позволил сторонникам разрезать торт в форме карты Армении - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 14.05.2026
Пашинян не позволил сторонникам разрезать торт в форме карты Армении

Пашинян не разрешил сторонникам разрезать торт в форме карты Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никол Пашинян не позволил сторонникам разрезать торт в форме карты Армении.
  • Он попросил больше не печь такие торты.
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не позволил сторонникам разрезать торт в форме карты Армении.
Во время встречи с избирателями в преддверии парламентских выборов 7 июня сторонники Пашиняна испекли и принесли с собой торт в форме карты Армянской ССР, которую Пашинян называет "реальной Арменией".
"Не надо разрезать. Это может вызвать разные толкования. Я не могу разрезать этот торт. Со всем уважением, я прошу не печь торт в форме карты Армении", - сказал армянский премьер.
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В Ереване задержали мужчину, назвавшего Пашиняна предателем
12 мая, 15:59
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала