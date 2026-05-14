Пашинян не опасается закона об использовании ВС России за границей
14:32 14.05.2026
Пашинян не опасается закона об использовании ВС России за границей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не опасается закона о праве привлекать Вооруженные силы для защиты арестованных за границей россиян.
  • Он подчеркнул, что 102-я российская военная база должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении.
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил журналистам, что не опасается принятого в РФ закона о праве привлекать Вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян в контексте присутствия в Армении 102-й российской военной базы.
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России, а также компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН.
"У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, не вызывает ли у него обеспокоенность новый закон РФ с учетом присутствия 102-й российской военной базы в Гюмри.
