Пашинян не опасается закона об использовании ВС России за границей

ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил журналистам, что не опасается принятого в РФ закона о праве привлекать Вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян в контексте присутствия в Армении 102-й российской военной базы.