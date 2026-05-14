Овчинский: озелененные террасы украсят жилой квартал в Покровском-Стрешневе

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Крупный жилой квартал, отличительной особенностью которого станут озелененные террасы на кровле каждого корпуса, построят на улице Тушинской в районе Покровское-Стрешнево, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В составе нового жилого квартала появятся четыре разноуровневых корпуса высотой от четырех до 56 этажей, размещенных на едином основании. На всех общественных высотных площадках предусмотрена высадка растений. На кровле 26-этажного корпуса организуют зону отдыха с цветниками и кустарниками", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы жилой квартал в Покровском-Стрешневе жилой квартал в Покровском-Стрешневе © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы 1 из 4 © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы жилой квартал в Покровском-Стрешневе жилой квартал в Покровском-Стрешневе © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы 2 из 4 © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы жилой квартал в Покровском-Стрешневе жилой квартал в Покровском-Стрешневе © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы 3 из 4 © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы жилой квартал в Покровском-Стрешневе жилой квартал в Покровском-Стрешневе © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы 4 из 4 жилой квартал в Покровском-Стрешневе © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы 1 из 4 жилой квартал в Покровском-Стрешневе © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы 2 из 4 жилой квартал в Покровском-Стрешневе © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы 3 из 4 жилой квартал в Покровском-Стрешневе © Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы 4 из 4

Архитектурно каждая башня будет состоять из нескольких объемов, напоминающих кашпо, уточнил руководитель департамента. Фасад здания выполнят в витражной системе с панорамным остеклением, добавил он. В свою очередь, на высотных террасах высадят девичий виноград, способный выдерживать низкие температуры, отметил Овчинский.

Как пояснили в департаменте градостроительной политики, речь идет о возведении девелопером MR Group на северо-западе Москвы мультиквартала, окруженного парками, скверами и пляжами. Неподалеку находится станция "Тушинская" метрополитена и МЦД-2. По данному проекту в Покровском-Стрешневе построят жилые комплексы, офисы, два образовательных центра со школами и детсадами, воркаут-площадки и площадки для падел-тенниса, дополнили столичные власти. Кроме того, проектом предусмотрено появление на 3,5 гектарах серии каскадных парков.