В Петербурге иностранным студентам показали фронтовую историю Белоруссии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Иностранные студенты и слушатели подготовительного отделения Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге с помощью модуля мобильной экспозиции "Освобождение. Беларусь" узнали о ключевых событиях Великой Отечественной войны на территории республики. Мероприятие прошло в рамках первого дня культурно-просветительской программы "Ты в Петербурге!", сообщили в пресс-службе вуза.

Тематический модуль представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу проекта составляют фотоматериалы 1944-1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".

По словам организаторов, в мероприятии приняли участие 43 иностранных студента и слушателя из 21 страны, включая Азербайджан, Белоруссию, Вьетнам, Индию, Казахстан, Китай, Кубу, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан и другие.

Директор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге Андрей Хлутков подчеркнул, что освобождение Белоруссии — это не просто эпизод войны, а свидетельство братства русского и белорусского народов.

"Общую память о Победе мы бережно храним и передаем — через семейные истории, через учебные занятия, через такие проекты, как фотовыставка "Освобождение. Мир народам". Второй год подряд она открывается в рамках программы "Ты в Петербурге!" для иностранных студентов. Почему это важно для них? Потому что в этой памяти — наш культурный код. Код уважения к подвигу, правды и человеческого достоинства. И мы рады, когда наши зарубежные гости разделяют его", — объяснил Хлутков.

Как рассказали в пресс-службе вуза, презентацию мобильного модуля провел заместитель заведующего кафедрой общественных наук РАНХиГС в Санкт-Петербурге Сергей Оськин. В ходе нее иностранные студенты узнали о ключевых этапах операции "Багратион", разгроме немецких войск и восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях.