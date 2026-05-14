В США сделали тяжелое признание о российском "Сармате"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стратегический ракетный комплекс «Сармат» в разы превосходит зарубежные аналоги, пишет Military Watch Magazine.
- Экстремальная дальность «Сармата» связана с интеграцией гиперзвукового планирующего блока «Авангард» и превышает 35 тысяч километров.
- Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Стратегический ракетный комплекс "Сармат" в разы превосходит зарубежные аналоги, пишет Military Watch Magazine.
"Чтобы оценить возможности "Сармата", следует отметить, что предыдущие российские межконтинентальные ракеты "Тополь" и "Ярс" имели расчетную дальность около 11 тысяч километров, а американская МБР LGM-30G Minuteman III, единственная ракета НАТО наземного базирования — порядка 13 тысяч километров. До этого рекордсменами считались китайские ракеты DF-41 и DF-5, а также северокорейские Hwasong-17 и Hwasong-18, дальность которых оценивалась примерно в 15 тысяч километров — то есть менее половины от возможностей "Сармата", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, экстремальная дальность системы связана с интеграцией гиперзвукового планирующего блока "Авангард". По данным MWM, такая модификация российского вооружения вызывает серьезную тревогу у государств Запада, особенно на фоне того, что они все еще отстают от Китая и России в их практическом внедрении из-за проблем в разработке.
Ранее во вторник Владимир Путин назвал комплекс "Сармат" самым мощным в мире, поздравив РВСН с успешным пуском новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.
Как уточняется, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>