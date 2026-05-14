10:27 14.05.2026
Глава Оренбуржья рассказал, какие маршруты привлекают автотуристов

УФА, 14 мая - РИА Новости. Более 250 тысяч автотуристов посетили Оренбуржье в минувшем году, самыми популярными направлениями стали маршруты великих писателей, целебные Соль-Илецкие озера, село Черный Отрог, заповедник с лошадьми Пржевальского, рассказал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Более 250 тысяч автотуристов посетили Оренбургскую область в 2025 году. И это данные лишь по пяти автомаршрутам, размещенным на федеральном портале "Путешествуем.рф", который в том числе решает задачи национального проекта "Туризм и гостеприимство", - сообщил руководитель региона на платформе "Макс".
Среди популярных - автотур по Оренбуржью "Маршрутами великих писателей". Его в 2025 году посетили порядка 80 тысяч человек. Это возможность окунуться в атмосферу творчества и жизни выдающихся поэтов и деятелей культуры, которые имели отношение к Оренбургской области, отметил Солнцев.
"В него вошли 15 достопримечательностей: музей-усадьба С.Т. Аксакова, Дом-музей им. Владимира Высоцкого, родовое поместье Г.Р. Державина, Национальный парк "Бузулукский бор", Святые пещеры, ряд музеев в крупных региональных центрах", - перечислил губернатор.
Востребованными среди автотуристов также остаются целебные Соль-Илецкие озера, село Черный Отрог, заповедник "Оренбургский" с лошадьми Пржевальского и многие другие места, отметил Солнцев.
"Оренбуржье - это ко всему прочему уникальная природа, бескрайние просторы, горы и степи. Здесь точно есть что посмотреть. С началом теплого сезона и отпусков уже видим активность посетителей. Ожидаем, что в этом году спрос на туристические маршруты области вырастет примерно на 25%. Всех ждем в гости", - добавил губернатор Оренбургской области.
 
