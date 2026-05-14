21:18 14.05.2026
В Одессе произошла массовая потасовка между гражданскими и сотрудниками ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе произошел массовый конфликт гражданских с сотрудниками военкомата и полиции.
  • Сотрудники военкомата и полиции насильно усадили мужчину в автомобиль, чему возмутились прохожие.
  • На помощь мобилизованному собрались около 30 человек, которые заблокировали выезд машине военкомата. На место инцидента прибыли около двух десятков правоохранителей, которые избили одну их присутствовавших девушек и задержали одного из парней.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Массовый конфликт гражданских с сотрудниками военкомата и полиции произошел в Одессе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Массовый конфликт сотрудников военкомата и полиции с гражданскими в Одессе... Военкомы и полицейские насильно усадили в автомобиль мужчину, чему возмутились прохожие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
По данным украинских журналистов, на помощь мобилизованному собрались около 30 человек, которые заблокировали выезд машине военкомата. На место инцидента прибыли около двух десятков правоохранителей, которые избили одну их присутствовавших девушек и задержали одного из парней.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
