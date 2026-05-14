Появились подробности о гибели ребенка в клинике в Новороссийске

КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Двоюродная тетя погибшего во вторник мальчика в частном медицинской центре в Новороссийске в разговоре с РИА Новости заявила, что у врачей в этом медучреждении не оказалось препаратов для реанимации ребенка.
По словам собеседницы агентства, у ребенка заболело ухо и родители отвезли его в частную клинику.
"(Врачи - ред.) пытались что-то сделать, но у них не оказалось реанимации и нужных препаратов, и вызывали не один наряд скорой помощи", - рассказала собеседница.
"Она (мама - ред.) сегодня была у следователей и написала заявление на врача, на клинику", - добавила женщина.
В самом медучреждении накануне официально заявили, что в клинике начато внутреннее расследование "для тщательного анализа всех этапов оказания помощи" ребенку. В заявлении также подчеркивалось, что врачи и средний медперсонал "предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи".
СУСК России по Краснодарскому краю в среду сообщило о том, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
