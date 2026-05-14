Появились подробности о гибели ребенка в клинике в Новороссийске

Двоюродная тетя ребенка сообщила, что у врачей не оказалось препаратов для реанимации и они вызвали несколько нарядов скорой помощи.

КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Двоюродная тетя погибшего во вторник мальчика в частном медицинской центре в Новороссийске в разговоре с РИА Новости заявила, что у врачей в этом медучреждении не оказалось препаратов для реанимации ребенка.

По словам собеседницы агентства, у ребенка заболело ухо и родители отвезли его в частную клинику.

"(Врачи - ред.) пытались что-то сделать, но у них не оказалось реанимации и нужных препаратов, и вызывали не один наряд скорой помощи", - рассказала собеседница.

"Она (мама - ред.) сегодня была у следователей и написала заявление на врача, на клинику", - добавила женщина.