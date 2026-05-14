00:55 14.05.2026 (обновлено: 11:29 14.05.2026)
Норвежские военные планируют переговоры с российскими

Норвегия планирует провести с Россией переговоры по Арктике на уровне военных

Норвежские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвегия планирует провести с Россией переговоры по поддержанию стабильности в Арктическом регионе на уровне военных.
  • Представитель норвежской армии Руне Хаарстад указал на важность обеспечения безопасности персонала из двух стран на Крайнем Севере.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Норвегия планирует провести с Россией на уровне военных переговоры по поддержанию стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.
"У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона", — сказал он газете "Известия".
При этом 15 марта норвежская сторона присоединилась к совместному с Данией, Швецией, Исландией, Финляндией и Канадой заявлению о приветствии усиления активности НАТО в Арктическом регионе, в том числе учений альянса.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
В апреле замминистра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что ответные действия России на вызовы Североатлантического альянса в Арктике не заставят себя ждать, а возможностей для этого у страны достаточно.
