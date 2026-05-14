Норвежские военные планируют переговоры с российскими

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Норвегия планирует провести с Россией на уровне военных переговоры по поддержанию стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.
"У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона", — сказал он газете "Известия".
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
В апреле замминистра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что ответные действия России на вызовы Североатлантического альянса в Арктике не заставят себя ждать, а возможностей для этого у страны достаточно.
