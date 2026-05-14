Нижегородская область стала первой в России по приросту рождаемости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место в России по приросту суммарного коэффициента рождаемости за первую треть 2026 года, сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Нижегородская область заняла первое место в России по динамике роста суммарного коэффициента рождаемости (СКР). На 2% вырос СКР в регионе за первые 4 месяца 2026 года – это самый высокий показатель прироста в стране. Абсолютное значение СКР по итогам апреля достигло 1,333. Об этом свидетельствуют данные Росстата", - написал Никитин в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что если к концу 2025 года Нижегородская область впервые обошла уровень СКР в Приволжском федеральном округе, то сегодня регион уверенно его превышает, и этот восходящий тренд только растет.

"Если смотреть на динамику СКР с июля 2025 года, когда мы запустили нижегородский проект жизни "Основа", то цифры еще более впечатляющие. Суммарный коэффициент рождаемости в регионе в целом с тех пор вырос на 5,79%, а применительно к третьим и последующим детям – на 10,51%. Принципиальный перелом в динамике рождаемости, как видно из графика, полностью совпадает с моментом запуска "Основы". И это объективная федеральная статистика", - подчеркнул Никитин.

Региональная программа достижения демографической устойчивости, получившая название "Основа - нижегородский проект жизни", стартовала 1 июля 2025 года. Нижегородские семьи начали получать за рождение или усыновление детей до 1 миллиона рублей с учетом федерального материнского капитала и родительского основного дохода.

"Демография – первейший приоритет президента России Владимира Путина, который высоко оценил нашу региональную программу и привел ее в пример всей стране. Это приоритет и Народной программы "Единой России", которая формируется в настоящее время. Разумеется, это вопрос номер один и для региональных органов власти, для меня лично", - написал Никитин.