Иерусалим навсегда останется под суверенитетом Израиля, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил по случаю Дня Иерусалима, что этот город навсегда останется объединенным по суверенитетом еврейского государства.
Премьер отметил, что враги Израиля пытаются уничтожить еврейское государство и вытеснить евреев из Иерусалима, и подчеркнул, что этого нельзя допустить.
День Иерусалима, который в этом году в Израиле отмечается 14-15 мая (28 ияра), знаменует победу израильских войск в Шестидневной войне в 1967 году и распространение израильского суверенитета на восточную часть Иерусалима, в том числе и на Старый город, где располагается важнейшая для иудеев святыня - Стена Плача. До этого территории находились под контролем Иордании, а у евреев не было доступа к этой святыне. Традиционно израильтяне устраивают парад с флагами, отмечая восстановление контроля над ключевым для евреев городом.