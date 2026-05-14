Иерусалим навсегда останется под суверенитетом Израиля, заявил Нетаньяху

23:15 14.05.2026
Нетаньяху: Иерусалим навсегда останется объединенным под суверенитетом Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим навсегда останется под суверенитетом Израиля.
  • Нетаньяху подчеркнул, что враги Израиля пытаются вытеснить евреев из Иерусалима, и этого нельзя допустить.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил по случаю Дня Иерусалима, что этот город навсегда останется объединенным по суверенитетом еврейского государства.
"Я говорю вам, я говорю всему миру: Иерусалим навсегда останется объединенным под суверенитетом Израиля", - заявил Нетаньяху на церемонии в честь 59-й годовщины освобождения Иерусалима в ходе Шестидневной войны 1967 года.
Премьер отметил, что враги Израиля пытаются уничтожить еврейское государство и вытеснить евреев из Иерусалима, и подчеркнул, что этого нельзя допустить.
День Иерусалима, который в этом году в Израиле отмечается 14-15 мая (28 ияра), знаменует победу израильских войск в Шестидневной войне в 1967 году и распространение израильского суверенитета на восточную часть Иерусалима, в том числе и на Старый город, где располагается важнейшая для иудеев святыня - Стена Плача. До этого территории находились под контролем Иордании, а у евреев не было доступа к этой святыне. Традиционно израильтяне устраивают парад с флагами, отмечая восстановление контроля над ключевым для евреев городом.
