Песков прокомментировал назначение Путиным новых глав регионов

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение назначить новых врио глав Белгородской и Брянской области Александра Шуваева и Егора Ковальчука по результатам беседы с ними, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской назначен Александр Шуваев. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской - Александр Шуваев.
"Каждый раз - это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами и по результатам этих бесед, собственно, президент принял окончательное решение", - сказал Песков журналистам, комментируя назначения новых врио глав регионов.