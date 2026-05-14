12:37 14.05.2026
Песков прокомментировал назначение Путиным новых глав регионов

Песков: Путин принял решение назначить Шуваева и Ковальчука после бесед с ними

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин принял решение назначить новых врио глав Белгородской и Брянской областей — Александра Шуваева и Егора Ковальчука.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что каждое назначение новых врио глав регионов — это отдельное решение главы государства.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение назначить новых врио глав Белгородской и Брянской области Александра Шуваева и Егора Ковальчука по результатам беседы с ними, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской назначен Александр Шуваев. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской - Александр Шуваев.
«
"Каждый раз - это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами и по результатам этих бесед, собственно, президент принял окончательное решение", - сказал Песков журналистам, комментируя назначения новых врио глав регионов.
ПолитикаБрянская областьРоссияБелгородская областьАлександр ШуваевЕгор КовальчукВладимир Путин
 
 
