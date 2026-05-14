Совфед: распад НАТО даст странам ЕС развивать национальные экономики

20:41 14.05.2026
Перминова: распад НАТО позволит странам ЕС развивать национальные экономики

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый замглавы международного комитета Совфеда Елена Перминова считает, что распад НАТО после выхода из него США позволит странам Европы заняться развитием национальных экономик.
  • Елена Перминова отметила, что инвестиции в инфраструктуру, науку и социальную сферу принесут странам Европейского союза больше пользы, чем содержание военного аппарата.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Потенциальный самороспуск НАТО после выхода из него США позволит странам Европы заняться развитием национальных экономик, инвестировать в инфраструктуру, науку, социальную сферу, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Елена Перминова.
"Потенциальный самороспуск НАТО после выхода из него США по завершении выборной кампании в конгресс позволит государствам Европы приоритетно заняться развитием национальных экономик, а также увеличением собственных ВВП и ВНП (валовой внутренний и национальный продукты)", - написала политик в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, инвестиции в инфраструктуру, науку и социальную сферу принесут странам Европейского союза куда больше пользы, "чем содержание раздутого военного аппарата".
Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, но ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
США, Европа, Ближний Восток, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Совет Федерации РФ, В мире
 
 
