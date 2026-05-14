16:43 14.05.2026
СМИ: в НАТО подтвердили, что США не будут развертывать военных в Польше

Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США решили не развертывать в Польше четыре тысячи военных на фоне планов вывести пятитысячный контингент из Германии.
  • Силы пополнения, которые не будут отправлены в Польшу, не учитываются в планах НАТО по сдерживанию и обороне.
  • В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Североатлантический альянс подтвердил, что США решили не развертывать в Польше четыре тысячи военных на фоне планов вывести пятитысячный контингент из Германии, сообщает издание Euronews со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника НАТО.
По словам источника, эти силы пополнения "не учитываются в планах НАТО по сдерживанию и обороне".
"НАТО продолжит сохранять сильное присутствие на своем восточном фланге", - отметил он.
Накануне издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
