Что на самом деле уничтожило армию Наполеона

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отечественная война 1812 года еще долгие годы будет будоражить умы ученых и любителей истории. Однако о причинах отступления вражеской армии историки спорят до сих пор.

Два века спустя мерзлая земля наконец-то выдала свою страшную тайну.

Братская могила в Вильнюсе

Свежее палеогенетическое исследование , проведенное учеными Университета Париж Сите и Института Пастера, переворачивает привычные представления о событиях 1812 года. Отправной точкой для столь смелых выводов стал уникальный археологический объект — братская могила, обнаруженная в Вильнюсе в 2001 году.

Там в полном обмундировании покоились останки более трех тысяч наполеоновских солдат. При этом на телах не было абсолютно никаких следов боевых ранений. Именно этот факт натолкнул экспертов на мысль о невидимом убийце.

Команда микробиолога Реми Барбье провела тщательный анализ зубной пульпы тринадцати скелетов. Результаты оказались сенсационными. В ДНК солдат были обнаружены два патогена, которые до сих пор ни разу не фигурировали в официальных хрониках войны.

Первый — бактерия Salmonella enterica линии Paratyphi C. Распространяясь через грязную воду в антисанитарных полевых условиях, недуг приводил военнослужащих к мучительному обезвоживанию и гибели.

Второй убийца оказался еще страшнее — это Borrelia recurrentis, возбудитель возвратного тифа. Переносимый платяными вшами вирус вызывал у солдат приступы дикой лихорадки и бреда. Именно эта болезнь окончательно подкосила обессиленные долгим маршем войска. В ту эпоху военная медицина была бессильна.

"Исследование человеческих страданий"

Зарубежные исследователи утверждают , что знаменитое выражение "генерал Мороз" — лишь красивая легенда, которая маскирует истинный масштаб санитарной катастрофы. Поражение 1812 года стало роковым коктейлем из логистического коллапса, холода и страшных, неизлечимых тогда инфекций.

Паратиф и возвратный тиф молниеносно губили людей по принципу домино, который ускорялся в сложных климатических условиях. Армия Наполеона пала не только под натиском зимы, но и под нашествием невидимых врагов, которых люди начала XIX века не могли даже разглядеть в микроскоп.

"Это действительно хорошая работа", — отметил историк из Университета Оклахомы Кайл Харпер. Также, по его словам, "это интересное историческое исследование экстраординарного эпизода человеческих страданий".

Полная потеря моральных сил

Однако не все отзывы коллег были положительными. Медицинский историк из Университета Джона Хопкинса Мэри Фисселл предостерегла от того, чтобы делать широкие выводы на основе исследования всего тринадцати зубов.

Эксперт по древней ДНК, соавтор исследования Николя Раскован согласился с Фисселл. Он сообщил, что ни в коем случае не считает, что два патогена, идентифицированные его группой, были единственной причиной гибели наполеоновских войск. По его словам, гораздо более важным фактором стало то, что французские солдаты голодали, замерзали и были обезвожены.

"В таких условиях, — отметил ученый, — любое инфекционное заболевание может убить людей".

Французский врач, присутствовавший во время наполеоновской кампании в России, доктор Жозеф Ромен Луи де Киркхофф, так описал одну из сцен гибели военнослужащих:

"Солдаты, не способные идти дальше, падали при смерти в том ужасном состоянии отчаяния, которое было вызвано полной потерей моральных и физических сил и которое максимально усугублялось видом товарищей, безжизненно растянувшихся по снегу".