Специальная военная операция на Украине
 
02:08 14.05.2026 (обновлено: 04:52 14.05.2026)
В корпусе ВСУ террориста Билецкого* появилась португалоязычная рота "Змей"

РИА Новости: португалоязычная рота входит в состав 3-го армейского корпуса ВСУ

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Португалоязычная рота "Змей" воюет в составе 3-го армейского корпуса ВСУ, возглавляемого Андреем Билецким*, выяснило РИА Новости, проанализировав информацию в социальных сетях.
Согласно данным соцсетей, "Змей" входит в состав 53-й отдельной механизированной бригады, которая в свою очередь является частью 3-го армейского корпуса ВСУ.
Возглавляет роту боевик из Португалии с позывным "Туга", присоединившийся к ВСУ в 2022 году, работавший инструктором в полку "Азов"**, после чего он переквалифицировался в штурмовика и стал сержантом в международном батальоне "Азов". По данным в соцсетях, его настоящее имя Жоау Галвеяш, и он уроженец города Монтемор-у-Нову.
Осенью 2025 года РИА Новости выяснило, что по меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в рядах ВСУ, включая батальон имени Симона Боливара, подразделение "Специальная латинская бригада", отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также батальон Tormenta Hispana.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ.
** Запрещенная в России террористическая организация.
