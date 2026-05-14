В реабилитационном центре в Томской области умер мужчина

НОВОСИБИРСК, 14 мая – РИА Новости. Следователи СК в Томской области выясняют обстоятельства предполагаемого незаконного лишения свободы и смерти мужчины в одном из реабилитационных центров региона, сообщает СУСК по региону.
"По данным следствия, постоялец реабилитационного центра был госпитализирован в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался. Кроме того, в рамках проверки следствием изучаются доводы о возможном незаконном и недобровольном удержании мужчины в данном центре", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что речь идет о реабилитационном центре "Доброе сердце Сибири" в Зырянском районе Томской области.
"Проводится процессуальная проверка по информации о возможных противоправных действиях в отношении пациента одного из реабилитационных центров по признакам преступлений, предусмотренных статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - отметили в следственном управлении.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
