Муфтий рассказал, как мусульманину очиститься от грехов

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Верующий, достойно совершивший обряды хаджа, возвращается домой очистившись от грехов и ошибок, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".

Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия), которое каждый мусульманин, согласно предписаниям Всевышнего, обязан совершить хотя бы раз в жизни. Хадж ежегодно проходит перед праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха). Хадж в 2026 году начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26 мая (День Арафа – стояния на горе Арафат). Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, наступит 27 мая.

"Один из заповедных месяцев ислама Зу-ль-хиджа (переводится как месяц совершения хаджа)… начнется 18 мая. Первые 10 дней месяца являются для нас священными, потому что именно в эти дни наши паломники отправляются в одну из главных поездок в жизни - хадж", - сказал Аббясов.

Он подчеркнул, что хадж – это столп ислама, предписание Всевышнего, которое человек должен раз в жизни выполнить, если ему позволяет здоровье и финансы.

"За правильно совершенный хадж самая великая награда (от Всевышнего – ред.) – это очищение от грехов и ошибок. То есть человек, достойным образом совершив все обряды хаджа, возвращается на Родину как младенец, очистившись от грехов и ошибок", - рассказал муфтий.

Представитель ДУМ РФ напомнил, что главный день хаджа в 2026 году - 26 мая, когда паломники совершают стояние на горе Арафат. "Это главный обряд хаджа, его кульминация. И от рассвета до захода солнца они будут молиться Всевышнему, просить о прощении, просить о благости. Уже 27 мая – в день празднования Курбан-байрам паломники возвращаются с ночевки в долине Муздалифа и перемещаются в палаточный городок в долине Мина. Там начинается обряд заклания жертвенных животных. Три дня после праздника совершается обряд по побиванию шайтана камнями", - заключил Аббясов.