Жизням пострадавших в ДТП на проспекте Мира в Москве ничего не угрожает
22:08 14.05.2026 (обновлено: 23:42 14.05.2026)
Жизням пострадавших в ДТП на проспекте Мира в Москве ничего не угрожает

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На проспекте Мира в Москве автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта.
  • В результате ДТП пострадали три пешехода, среди них нет детей.
  • Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает, они госпитализированы.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Медицинская помощь после наезда автомобиля на остановку на проспекте Мира в Москве понадобилась троим участникам аварии, их жизням ничего не угрожает, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Ранее в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве сообщили, что на проспекте Мира водитель автомобиля Infinity не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате пострадали три пешехода, среди них нет детей.
"Медпомощь понадобилась троим участникам аварии. Состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Для дальнейшего лечения их госпитализировали в НИИ СП имени Склифосовского и ММНКЦ имени Боткина", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
