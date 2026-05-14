Жизням пострадавших в ДТП на проспекте Мира в Москве ничего не угрожает

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Медицинская помощь после наезда автомобиля на остановку на проспекте Мира в Москве понадобилась троим участникам аварии, их жизням ничего не угрожает, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Ранее в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве сообщили, что на проспекте Мира водитель автомобиля Infinity не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате пострадали три пешехода, среди них нет детей.
"Медпомощь понадобилась троим участникам аварии. Состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Для дальнейшего лечения их госпитализировали в НИИ СП имени Склифосовского и ММНКЦ имени Боткина", — говорится в сообщении в Telegram-канале.