Появились подробности наезда автомобиля на остановку в Москве

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Среди пешеходов, пострадавших при наезде автомобиля на остановку на Проспекте Мира в Москве, детей нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По предварительной информации, водитель 2004 года рождения не справился с управлением. В результате ДТП есть пострадавшие. Среди них детей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.