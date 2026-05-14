На Волоколамском трамвайном путепроводе установили пролетное строение

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пролетное строение установили на Волоколамском трамвайном путепроводе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"На Волоколамском трамвайном путепроводе завершили монтаж пролетного строения методом продольно-поперечной надвижки с последующей установкой в проектное положение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продольная надвижка пролетного строения моста представляет собой метод монтажа, при котором конструкцию собирают в стороне от постоянных опор на стапеле, а затем устанавливают на эти опоры посредством горизонтального перемещения по временным путям.

"Поперечная надвижка пролетного строения - это способ установки конструкции в проектное положение путем ее перемещения поперек оси моста. Такой метод применяют для быстрой установки пролетного строения при реконструкции или ремонте железнодорожных мостов", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что на начальном этапе специалисты подготовили площадку для стапеля и строительной техники, в том числе выровняли грунт, сделали основание и уложили плиты.

"После этого в течение трех месяцев рабочие монтировали стапели продольной надвижки длиной 74 метра и поперечной - длиной 34 метра. Размеры пролетного строения, которое заменили методом надвижки, составили 58 на 17 метров, а вес - около 380 тонн", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, параллельную надвижку проводили несколько дней с помощью двух гидравлических цилиндров и маслостанции. На завершающем этапе пролетное строение установили на опоры согласно проекту, добавляется в сообщении.

"В ходе надвижки специалисты контролировали положение продольной оси балки по отношению к оси моста, а также скорость перемещения конструкции. Во время сборки пролетного строения на стапеле выполнили также ремонт двух опор и устройство двух новых", - говорится в сообщении.

Поясняется, что после установки пролетного строения на подходах к путепроводу смонтировали и засыпали щебнем короба переменной жесткости, чтобы трамваи въезжали на мост плавно. Стыки между коробами и пролетным строением закрыли деформационными швами.

"В настоящее время рабочие уложили балластный слой и приступили к монтажу рельсов и шпал, затем они смонтируют водоотводные лотки, выполнят устройство тротуаров и мостового полотна, сделают перила, установят опоры контактной сети для трамваев и освещения", - уточняется в сообщении.