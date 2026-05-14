В Москве промыли более 13,3 тысячи вентшахт коллекторов

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 13,3 тысячи вентшахт коллекторов промыли в Москве в рамках весенней уборки, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Более 13,3 тысячи вентшахт коллекторов промыли в столице в рамках весенней уборки. При необходимости покрасили металлические решетки и обновили гранитную облицовку", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".
Отмечается, что для промывки вентшахт используются специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон".
"Вентиляционные шахты – части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений и безопасной работы специалистов", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что коллекторное хозяйство столицы является уникальным подземным городом, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 825 километров.
"С 2011 года проводится модернизацию вентшахт коллекторов. В этом году приведём в порядок более 220 объектов. На смену старым "домикам" приходят современные плоские решетки, которые органично вписываются в городской ландшафт. При проведении работ используем материалы и оборудование российских производителей", - добавляется в сообщении.