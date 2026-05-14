Рейтинг@Mail.ru
В Москве промыли более 13,3 тысячи вентшахт коллекторов - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:52 14.05.2026
В Москве промыли более 13,3 тысячи вентшахт коллекторов

Более 13,3 тысячи вентшахт коллекторов промыли в Москве в рамках весенней уборки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ одном из коллекторов в центре Москвы
В одном из коллекторов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В одном из коллекторов в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 13,3 тысячи вентшахт коллекторов промыли в Москве в рамках весенней уборки, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Более 13,3 тысячи вентшахт коллекторов промыли в столице в рамках весенней уборки. При необходимости покрасили металлические решетки и обновили гранитную облицовку", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".
Весенняя промывка Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Весеннее сияние
Вчера, 10:00
Отмечается, что для промывки вентшахт используются специальные моющие средства, мойки высокого давления и высоконапорное оборудование "Посейдон".
"Вентиляционные шахты – части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений и безопасной работы специалистов", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что коллекторное хозяйство столицы является уникальным подземным городом, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 825 километров.
"С 2011 года проводится модернизацию вентшахт коллекторов. В этом году приведём в порядок более 220 объектов. На смену старым "домикам" приходят современные плоские решетки, которые органично вписываются в городской ландшафт. При проведении работ используем материалы и оборудование российских производителей", - добавляется в сообщении.
Обновление дорожной разметки в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Разметку на 28 тысячах пешеходных переходов обновят в Москве в этом году
Вчера, 09:46
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала