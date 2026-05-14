Синоптик назвал причину возникновения туманов в Москве - РИА Новости, 14.05.2026
04:31 14.05.2026
Синоптик назвал причину возникновения туманов в Москве

РИА Новости: туман образуется из-за конденсации водяного пара при похолодании

© РИА Новости / Алексей Майшев | Вид на Международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Международный деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туман образуется из-за конденсации водяного пара в воздухе при падении температуры или поступлении более теплого и влажного воздуха на холодную землю.
  • Ранее густой туман накрывал Москву во вторник и среду в утренние и ночные часы.
  • Аналогичное явление конденсации водяного пара можно наблюдать зимой при выдохе воздуха на небольшом морозе.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Туман образуется из-за конденсации водяного пара в воздухе при падении температуры или поступлении более теплого и влажного воздуха на холодную землю, отметил в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее густой туман накрывал Москву во вторник и среду в утренние и ночные часы.
"Возникновение туманов связано с конденсацией водяного пара при падении температуры либо при поступлении более теплого воздуха и влажного воздуха на холодную подстилающую поверхность, когда температура воздуха достигает точки росы и водяной пар в воздухе начинает превращаться в капельки воды", - сказал Шувалов.
Синоптик добавил, что аналогичное явление можно наблюдать зимой: при выдохе воздуха на небольшом морозе образуется пар.
